ÖFB prüft Rassismus-Vorwurf gegen Union Gurten

Rassismus-Eklat in Gurten. Das ÖFB-Cup-Spiel zwischen Gurten und Altach hat ein trauriges Nachspiel. Gurten-Fans haben Altachs Stürmer Bernard Tekpetey aufs schlimmste rassistisch beleidigt. Jetzt droht eine Geldstrafe.

Es waren rassistische Beschimpfungen, die wir hier nicht wiedergeben wollen. "So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt", sagt etwa Altachs Sportdirektor Georg Zellhofer. Das sei über 40 Minuten lang so gegangen. Erst in der 106-ten Minute hat der Schiedsrichter darauf reagiert. Da ist das Spiel kurz vor dem Abbruch gestanden. Der ÖFB prüft den Rassismusvorwurf. Gurten will die Schuldigen unter den Fans finden und ihnen ein Platzverbot erteilen. Gurten muss aber auch mit einer Geldstrafe rechnen. Die kann zwischen 1.500 und 15.000 Euro reichen, bis zu einem Heimspiel ohne Zuschauer.

Die Innviertler geben sich in einer ersten Reaktion überrascht. Der Vorfall werde hochgespielt, sagt Obmann Alois Penninger im Life Radio Interview.

Die Union Gurten hat auf ihrer Internetseite eine Stellungnahme abgegeben. Darin distanziert man sich strickt von diesen rassistischen Äußerungen. Die Schuldigen werden ein Stadionverbot bekommen.