Pannenhelfer im Dauerstress

Minus 21 Grad und dazu viel Schnee: die Pannenhelfer der Autofahrerclubs haben gerade Hochbetrieb. An diesem Wochenende sind sie praktisch im Minutentakt ausgerückt und das vor allem am Samstag, am Höhepunkt der Kältewelle. Insgesamt hat man beim ÖAMTC am Freitag, Samstag und Sonntag an die 3.400 Einsätze abgearbeitet. Wobei der Samstag der stärkste Tag war, da hat es alleine 1.700 Einsätze für die Pannenhelfer gegeben, bestätigt uns ÖAMTC-Technik-Chef Manfred Schöberl. Der ÖAMTC ist da mit über 100 Mann draußen gewesen.

Grund Nummer eins, warum die Pannenhelfer ausrücken mussten, waren Autobatterien, die bei diesen Minusgraden gestreikt haben. Für Probleme haben aber auch eingefrorene Dieselfilter, Türschlösser oder Scheibenwaschanlagen gesorgt. Auch wenn es heute Früh deutlich ruhiger als am Wochenende ist, sind die Pannenhelfer schon wieder draußen. Und für morgen rüstet man sich beim ÖAMTC ebenfalls wieder. Denn da soll es in der Früh wieder extrem kalt werden mit bis zu minus 16 Grad.