Parkengerl schützen vor Strafzettel

Lena aus Laakirchen hat uns via facebook ein sehr sympathische Geschichte reingeschickt. Lena ist heute in Gmunden vor einer Parkstrafe gerettet worden: "Ich habe mich verplaudert und bin zu spät zu meinem Auto zurück gekommen. Doch anstatt eines Strafzettels hab ich von der Stadt Gmunden eine einstündige Verlängerung bekommen. Und das hat bei diesem Regenwetter meinen Tag erheitert."

Dahinter steckt die Parkengerl-Aktion der Stadtgemeinde Gmunden. Die Parkengerl schwärmen unregelmäßig, an unterschiedlichen Tagen für ein, zwei Stunden aus. Sie retten Gäste in der Stadt vor Parkstrafen, indem sie eine Stunde Parkzeit herschenken. Sibylle Vidounig von der Stadt Gmunden. "Wir wissen selber, wie das manchmal ist, dass man sich verplaudert oder wo warten muss. Deshalb schicken wir die Parkengerl los, damit sich unsere Gäste darüber freuen, dass in Gmunden nicht gleich gestraft wird, sondern wir verlängern die Parkzeit. Das machen wir sehr, sehr gerne."

"I love Gmunden" - schreibt Lena auf facebook.