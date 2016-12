Paschinger Unfalllenkerin gefunden

Jetzt ist sie aufgetaucht: Im misteriösen Autounfall von Pasching gestern Früh ist die 26-Jährige Lenkerin gefunden worden. Polizisten haben sie im Krankenhaus Steyr ausfindig gemacht.

Ein leerer, schwer zerstörter BMW war alles was die Polizei nach dem dem heftigen Crash beim "Nachrichtenkreisverkehr" auf der Kremstalbundesstraße gestern um 2 Uhr Früh hatte. Es hat der Polizei viel Mühe gekostet, die junge Unfalllenkerin zu finden. Bis sie tagsüber im Krankenhaus Steyr entdeckt worden ist, wo sie auch jetzt noch behandelt wird. Dort ist dann auch ein Alkotest mit ihr gemacht worden. Da hatte sie allerdings 0,0 Promille. Ob sie zum Unfallzeitpunkt betrunken war, kann nicht mehr festgestellt werden.

So oder so bekommt die 26-Jährige aus dem Raum Sierning eine Anzeige wegen Fahrerflucht, weil sie ihren schwer demolierten BMW einfach mitten auf der Bundesstraße stehen hat lassen. Ihr Handy war nach dem Unfall angeblich aus. Der Vater, der zwar wusste, dass es ihr gut geht, wusste angeblich nicht, wo sie ist. Und der Bruder, der sie am Unfallort abgeholt hat, war angeblich nicht erreichbar. Die vielen, noch offenen Fragen könnten möglicherweise erst vor Gericht geklärt werden.

