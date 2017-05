Pendlerinitiative: Politik nicht bei Rundem Tisch

Zahlen fürs Parken am Linzer Urfahranermarkt. Der Streit darüber geht heute in die nächste Runde. Die Mühlviertler Pendlerallianz von ÖVP, SPÖ und Grünen hat die Politik heute Mittag zu einem öffentlichen Runden Tisch vorm Neuen Rathaus in Linz geladen. Doch weder Verkehrslandesrat Steinkellner, noch Verkehrsstadtrat Hein und Bürgermeister Luger sind gekommen. Sie haben die Einladung abgelehnt.

Der Sprecher der Initiative Michael Hammer sagt: Viele Pendler sind aufs Auto angewiesen.

Wir haben Bürgermeister Klaus Luger am Nachmittag zum Interview getroffen. Er sagt: Pendler sind für Linz wichtig, aber Gespräche haben bis jetzt nichts gebracht:

Am 18.Mai will Luger bei der Gemeinderatsitzung dem Antrag für Parkgebühren am Linzer Urfahranermarkt zustimmen. Die Tagesgebühr soll maximal 3 Euro betragen.