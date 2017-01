Pensionist rettet Freund vor dem Erfrieren

Ein Pensionist aus St.Georgen an der Gusen rettet seinen Nachbarn vor dem Erfrieren. Dem 72-jährigen Helmut Trinkl ist aufgefallen, dass sein Nachbar vor dem Haus nicht Schnee geräumt hat. Er hat an der Tür geklopft - aber niemand hat aufgemacht und sein Nachbar ist auch nicht ans Telefon gegangen. Daraufhin hat Helmut Trinkl die Polizei eingeschaltet. Die Beamten haben sofort die Tür eingetreten und den 51-Jährigen in seinem Bett gefunden. Er war bereits stark unterkühlt, denn im Haus war es eiskalt, die Temperatur lag knapp am Gefrierpunkt. Der Mann dürfte schon vor fünf Tagen einen Schlaganfall erlitten haben und konnte nicht mehr aufstehen, um bei seiner Holzheizung nachzulegen. Die Heizung ist daraufhin ausgegangen. Hätte Helmut Trinkl nicht rechtzeitig reagiert, wäre sein Freund wahrscheinlich erfroren, schildert er uns im Life Radio Gespräch:

Der 51-Jährige wird jetzt im Kepler Uniklinikum betreut.