Pistengeher fährt in gespanntes Seil

Kaum haben die Skigebiete die ersten Pisten beschneit, geht schon wieder der Konflikt mit den Pistengehern los: Auf der Höss in Hinterstoder ist der erste Unfall passiert, bevor die Lifte überhaupt aufgesperrt haben. Vergangenen Mittwoch ist ein Pistengeher ins Seil eines Pistengeräts gefahren, sagt Bergbahnenchef Helmut Holzinger. "Bei Präparierarbeiten an der Familienabfahrt ist ein Mitarbeiter mit seinem Gerät an einer Seilwinde, einem Anker gehangen. Er selbst war mit dem Pistengerät ein paar hundert Meter weiter unten. Das Seil ist gespannt worden und ein abfahrender Pistengeher ist dann zu Sturz gekommen. Ich muss sagen, zum Glück hat es ihn auf Höhe der Schischuhe erwischt und es ist nichts passiert."

Pistengeher müssen sich an Spielregeln halten. Auf diese haben sich heuer zehn Skigebiete in Oberösterreich verständigt, sagt Holzinger. Pistengehen ist nur in fünf von zehn Skigebieten möglich und wird empfindlich teurer. Zwischen 4 und 14 Euro kosten die Tagestickets ab dieser Saison.

Bergbahnenchef Helmut Holzinger sagt: Es geht nicht anders. "Wir werden von Pistengehern überrannt, die sich nicht an Regeln halten und eine Gefahr für sich und andere sind. Zum Beispiel bei Lawinengefahr: Das ist wirklich eine Katastrophe. Da müssen wir zum Beispiel bei der Wurzeralm bei der vorderen Abfahrt Lawinen sprengen, aber die Leute laufen weiter und sagen: `Das geht dich nichts an. Der Weg ist frei.` Das ist nicht so! Wir müssen unsere Pisten regeln und sperren. Das ist am Tag und vor allem in der Nacht überlebensnotwendig. Wir wollen keine Toten vor unseren Fahrzeugen."

Ab heute ist die neue Website www.pistengehen.at online. Dort steht, wo Pistengehen wann erlaubt ist und wieviel der Spaß kostet.