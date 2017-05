Polizei sperrt Discothek in Wels

Pleiten, Schlägereien, ständig neue Besitzer - jetzt ist Schluss. Finanzpolizei und Gewerbebehörde haben die Discothek "Feeling" in Wels Pernau in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugedreht.

Es war eine große Aktion. Gegen ein Uhr sind die Polizisten angerückt. An die 800 tanzende Gäste mussten vor die Tür. Die Diskothek wurde genau unter die Lupe genommen. Auch Gäste wurden kontrolliert. Dabei sind schwere Mängel und Missstände aufgetaucht. Unter anderem hat die Sicherheitseinrichtung nicht funktioniert. Und der Betriebsleiter hat garkeinen Gewerbeschein. Deshalb ist das Lokal noch in der Nacht gesperrt worden. Die Discobetreiber haben mittlerweile auf Facebook angekündigt, dass sie schon am kommenden Wochenende wieder aufsperren wollen. Entscheiden wird das aber die Gewerbebehörde.