Wir ermitteln auf Hochtouren, heißt es heute nach der Bombendrohung in Wels. Ein anonymer Anrufer hatte gedroht, bei einem Konzert in einer Messehalle eine Bombe zu zünden. Rund 6.000 Konzertbesucher mussten an die frische Luft. Das Konzert wurde abgesagt. Bombe wurde keine gefunden.

Bildquelle: Matthias Lauber, www.laumat.at