Polizei will Kameras und Handys anzapfen

Das wird für Diskussionen sorgen: Landespolizeikommandant Andreas Pilsl fordert mehr Überwachung. Er will, dass die Polizei bestehende Videoüberwachung anzapfen darf: zum Beispiel Kameras der Asfinag auf Autobahnen und in Tunnels. Es sei ein Schildbürgerstreich, dass zwar gefilmt werden, die Kennzeichen aber nicht erkennbar sind. Das sei in Zeiten von internationalen Einbruchsbanden und Terrorismus an der Zeit anzugehen.

Der Polizeichef fordert außerdem, dass auch Wertkartenhandys registriert werden müssen. Und dass, die Polizei soziale Netzwerke, wie WhatsApp, anzapfen darf.