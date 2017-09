Präsenzdiener stirbt bei Frontal-Crash in Tunnel

Es war ein schreckliches Bild für die Einsatzkräfte. Auf der A9, in einem Tunnel bei St. Pankratz, rast am Abend ein PKW in einen voll besetzten Kleinbus. Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsteams wird alarmiert. Feuerwehr-Einsatzleiter Bernhard Schwarz fasst die Dramatik im laumat-Interview zusammen.

Der Autolenker, der ums Leben gekommen ist, ist ein 19-jähriger Präsenzdiener aus Villach. Die acht Insassen aus dem Kleinbus kommen aus dem Bezirk Steyr-Land. Sie waren auf dem Rückweg von einem Wanderausflug.

Bildquelle: Matthias Lauber, www.laumat.at