Projekt gegen Gewalt im Krankenhaus

Sie werden angeschrien, beschimpft und geschlagen: Sechs von zehn Pflegekräfte in Krankenhäusern sind im letzten Jahr in der Arbeit körperlich attackiert worden. Am Salzkammergut-Klinikum gibts deshalb jetzt die Initiative "Gewaltfreies Krankenhaus".

Kernpunkt ist, den Pflegekräften und Ärzten zu vermitteln, dass sie die Gewaltattacken von Patienten oder Besuchern nicht hinnehmen müssen, dass das kein Berufsrisiko ist. Es gibt jetzt ein eigenes Meldesystem. Betroffene bekommen sofort Hilfe. Mitarbeiter, die in besonders "gefährdeten" Bereichen arbeiten, sollen ein mehrtägiges Deeskalationstraining absolvieren. Zusätzlich werden Folder für Patienten und Besucher aufgelegt. Allein in den drei Monaten, in denen das Projekt läuft, sind 24 Gewaltereignisse dokumentiert worden. Die meisten in der Akutaufnahme, in der Psychiatrie und im Kreissaal.