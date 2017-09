Radlobby fordert bessere Radwege für Linz

Foto: Neuer Radweg in Linz in der Anzengruberstraße bei der Friedhofstraße - Bild: Life Radio / Daniel Kortschak

Sie sind ein Nadelöhr: Die Donaubrücken in Linz. Nicht nur Autofahrer und die Öffis haben Mühe, die Donau zu überqueren: Auch für Radfahrer wird's oft eng. Paul Weber von der Radlobby:

"Das größte Problem bei der Nibelungenbrücke ist, dass die Radwege sehr unterdimensioniert sind. Dadurch werden Fußgänger und Radfahrer auf engstem Raum zusammengequetscht. Und die Autobahnbrücke ist auch nicht sehr gut, weil man dort bei der Auffahrt eine große Steigung überwinden muss. Und in der Nacht ist der Weg unbeleuchtet.

Verkehrsstadtrat Markus Hein (FPÖ) sind die Problme für Radfahrer auf den Donaubrücken bewusst. Mit dem Fahrrad über die Nibelungenbrücke zu fahren, sei alles andere als lustig. Doch kurzfristig lasse sich dieser Zustand leider nicht verbesser, sagt Hein im Life-Radio-Interview:

"Wir könnten das nur durch eine Verbreiterung der Brücke lösen. Jetzt, nachdem durch den Abriss der Eisenbahnbrücke eine Donauquerung fehlt, auch noch auf der Nibelungebrücke einzurichten, wäre fatal. Das würde wahrscheinlich den gesamten Verkehr zum Erliegen bringen."

Nach der Eröffnung der Westring-Brücke wird dann aber ein Fahrstreifen auf der Nibelungebrücke für Linienbusse und Radfahrer reserviert, verspricht der Verkehrsstadtrat. Die neue Brücke im Linzer Westen soll allerdings erst 2022 fertig sein.

Auch bei der Autobahnbrücke müsse man abwarten, bis die Asfinag die zur Sanierung und Verbreiterung nötigen Bypass-Brücken errichtet habe. Den aktuellen Planungen zufolge soll es 2020 so weit sein.

Weitere Forderungen der Radlobby sind ein Ausbau der Radwege in Linz und eine bessere Beschilderung der Radrouten, damit sich auch Nicht-Linzer besser zurechtfinden.

In Sachen Beschilderung sei man in engem Kontakt mit der Radlobby und arbeite an einem gemeinsamen Konzept, sagt Verkehrsstadtrat Hein.

Kleinere Verbesserungen im Radwegnetz realisiere man laufend kleinere Verbesserungen. Ein größeres Projekt ist der Radweg entlang der Industriezeile. Er ist fertig geplant. Mit der Umsetzung will der Verkehrsstadtrat aber ebenfalls abwarten, bis die Asfinag die Sanierung der Autobahnbrücke abgeschlossen hat. Während der Brückensanierung dient die Industriezeile nämlich als Ausweichroute für den Schwerverkehr und verträgt deshalb keinen weiteren Schwerverkehr.