In einer Straßenbahn in Leonding haben Fahrgäste einen Randalierer in Schach gehalten. Der betrunkene 27-Jährige hat plötzlich wahllos gegen die Sitze getreten. Schließlich hat er noch mit der Faust eine Scheibe eingeschlagen und sie zerbrochen. Dann ist er ausgestiegen. Fahrgäste haben ihn in der Haltestelle festgehalten, obwohl er sich mit Füßen und Fäusten gewehrt hat. Die Polizei hat den Randalierer schließlich festgenommen. Er hatte 1,82 Promille Alkohol im Blut.