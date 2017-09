Raumfahrt-Experte Achleitner: "Unsere Zukunft liegt im All"

Wenn wir nicht sofort ins Weltall aufbrechen, dann ist es zu spät. Maximal 100 Jahre bleiben uns noch auf der Erde. Dann können wir den immer weiter steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln und Rohstoffen nicht mehr decken. Das sagt der weltbekannte amerikanische Physiker und Weltraumforscher Stephen Hawking. Für ihn gibt es nur eine Lösung - wir müssen die Erde verlassen und das schnell.Life-Radio hat sich zum Tag der Raumfahrt mitunterhalten. Der 60-jährige Oberösterreicher ist Physiker und anerkannter Weltraum-Experte mit besten Kontakten zur US-Raumfahrtbehörde NASA. Mit seinem Projekt Triton will er der Raumfahrt einen neuen Schub verpassen und in die interplanetare Raumfahrt einsteigen. In diesen Tagen erscheinen zwei Bücher von Achleitner zu dem Thema.Herr Doktor Achleitner, Stephen Hawking sagt, wir müssten bald ins All ausweichen, weil die Resourcen auf der Erde nicht reichen. Sehen Sie das auch so?Die Bodenschätze sind das eine. Aber das ist nicht der einzige Vorteil des Raumfahrt-Aufschwungs ...Wir sollen also möglichst weit ins All vorstoßen, um zum Beispiel neue Rohstoffquellen zu erschließen. Am besten wäre es, wir fliegen bis an den Rand unseres Sonnensystems. Wie kommen wir dort hin, Herr Doktor Achleitner?Warum will man diese Schwerelosigkeit vermeiden? Was macht das mit den Astronauten?Herr Doktor Achleitner, bis zu 170 Meter lang sollen die Raumschiffe werden, mit denen 60 Astronauten auf Entdeckungsreise quer durchs Weltall gehen werden. So ist der Plan bei ihrem Triton-Projekt. Damit sich diese Kolosse überhaupt fortbewegen können, schlagen sie spezielle, sehr aufwändige Plasmatriebwerke vor. Müssen die erst entwickelt werden?Herr Doktor Achleitner, wir werden also mit weiterentwickelter Technik bis ans Ende des Sonnensystems gelangen. Werden wir da auch auf außerirdisches Leben stoßen?Sie sagen, diese Zivilisationen haben Spuren hinterlassen. Heißt das, es gibt sie heute nicht mehr?Herr Doktor Achleitner, es ist fast fünzig Jahre her, dass zum ersten Mal ein Mensch den Mond betreten hat. Welcher Planet ist jetzt in Reichweite für uns Menschen?Wir werden also ins All fliegen, um neue Planeten zu erforschen. Aber ist es auch vorstellbar, dass wir Menschen uns eines Tages auch auf einem Planeten außerhalb der Erde niederlassen?Das heißt, Sauerstoff und Energie wären da. Aber kann der Mensch tatsächlich länger auf dem Mars leben? Ein Problem ist zum Beispiel die kosmische Strahlung ...Herr Doktor Achleitner, die technischen Voraussetzungen dafür, dass wir in bisher unerforschte Tiefen des Alls vordringen, sind Ihrer Meinung nach also vorhanden. Bleibt natürlich die Frage: Wer soll das bezahlen?Das Geld wäre Ihrer Meinung nach also vorhanden. Aber ist das von Ihnen geplante Triton-Raumfahrt-Projekt auch so gewaltige Investitionen wert? Viele Menschen werden sich denken, wir haben auf der Erde eh schon genug Probleme.Sie sehen Ihr Raumfahrt-Projekt also als Wirtschaftsmotor?Herr Doktor Achleitner, sie stellen sich für Triton eine breite internationale Zusammenarbeit vor. Alle großen Nationen sollen an einem Strang ziehen: Die USA, Russland, China und Europa. Wo sollen denn die Triton-Raumschiffe starten?Herr Doktor Achleitner, wie wollen Sie ihr ambitioniertes Triton-Projekt in Gang bringen? Zuerst geht es ja einmal darum, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen ...Was ist das Ziel dieser internationalen Luft- und Raumfahrtmesse? Wen wollen Sie damit ansprechen?Herr Doktor Achleitner: Schauen wir jetzt zum Abschluss 20 Jahre in die Zukunft. Welche Planeten werden wir bis dahin entdeckt haben? Der südafrikanisch-amerikanische Milliardär Elon Musk träumt ja von einer Art Mars-Shuttle ...Es geht also was weiter bei der interplanetaren Raumfahrt. Ist es auch vorstellbar, dass in zwei Jahrzehnten auch schon Menschen außerhalb der Erde leben? Oder ist das noch zu früh?Weitere Informationen zum Triton-Projekt: www.triton-space-project.at