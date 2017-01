Rechtsexperten prüfen umstrittene Skischaukel

Die Umstrittene Skischaukel Höss-Wurzeralm steht jetzt auf dem Prüfstand. Für die Skischaukel müsste ja eine Liftstütze in das Naturschutzgebiet gebaut werden. Dafür sollten Naturschutzflächen getauscht werden. Juristen klären jetzt, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, sagen Landeshauptmann Josef Pühringer und sein Stellvertreter, Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner. Die Kepler Uni Linz wird ein Gutachten dazu erstellen. Das Rechtsgutachten wird in der zweiten Jahreshälfte fertig sein. Erst dann will man konkret darüber reden, ob und wie es möglich ist, die Skigebiete Höss und Wurzeralm zu verbinden.