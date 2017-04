Rechtsextremes Konzert abgesagt

Ein angeblich rechtsextremes Konzert in Kremsmünster ist heute Nachmittag in letzter Minute abgesagt worden. Am Samstag hätte ein ultranationaler Sänger aus Kroatien in der Bezirkssporthalle Kremsmünster auftreten sollen. Grüne, SPÖ und Antifaschisten haben protestiert. Jetzt hat Bürgermeister Gerhard Obernberger das Konzert kurzfristig abgesagt: "Der Veranstalter war beim Buchen der Halle nicht ehrlich.", sagt er.

Man könne die öffentliche Sicherheit nicht garantieren, sagt Bürgermeister Obernberger und betont: Hätte man den angeblich rechtsextremen Hintergrund des Musikers gekannt, hätte man die Veranstaltung garnicht erst angenommen.