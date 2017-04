Ein Wilderer ist offenbar in Gunskirchen unterwegs. Der Täter hat in einem Feldstück gleich in der Nähe eines Bauernhofes auf einen Rehbock geschossen. Das Tier wurde laut Polizei von dem großkalibrigen Projektil getroffen und ist verendet. Der Schütze hat den Rehbock aber einfach liegen gelassen und hat auch später nicht versucht, das Tier mitzunehmen, so die Polizei. Ermittlungen laufen.