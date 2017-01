Säureunfall in Molkerei

Ein Säure-Unfall löst heute Mittag Großalarm in der Molkerei in Aspach im Bezirk Braunau aus. In dem Innviertler Betrieb ist ein Behälter mit Salpetersäure umgekippt. Die stark ätzende Säure darf keinesfalls eingeatmet werden. Deshalb gilt um die Molkerei jetzt als Vorsichtsmaßnahme eine Sperrzone. Feuerwehreinsatzleiter Josef Holzner sagt, der Behälter dürfte von einem Stapler umgestoßen worden sein.

Zum Glück ist dabei kein Arbeiter verletzt worden. Zur Zeit bestehe auch keine Gefahr für die Umwelt. Die Feuerwehrleute können nur mit speziellen Schutzanzügen ins Gebäude. Salpetersäure kann die Atemwege verätzen und zu schweren Verletzungen führen.