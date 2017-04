Wintereinbruch in Oberösterreich. Vor allem die westliche Hälfte des Landes ist weiß. An die 70 Einsätze von Feuerwehren hat die Landeswarnzentrale bis jetzt gezählt. Feuerwehren müssen umgestürzte Bäume von den Straßen räumen und Autos aus Straßengräben ziehen. Das geht seit etwa vier Uhr Früh so, heißt es. Autofahrer berichten von tiefhängenden Ästen, die der Schnee nach unten drückt.

