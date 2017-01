Schuhbecks Teatro verabschiedet sich

Schuhbecks Teatro - ein Erlebnis für Jung und Alt verabschiedet sich. Die bereits zweite Spielsaison war wieder ein voller Erfolg! "Herzstücke" begeisterte dieses Mal über 12 500 Gäste in der Linzer Tabakfabrik und auch Starkoch Alfons Schuhbeck ist begeistert:" Ich bin sehr gerne in Linz. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen in der kommenden Saison, natürlich kreiere ich für meine Linzer Gäste dann ein neues, ganz spezielles Menü!"

Für den Produzent und Veranstalter Oliver Forster beginnen schon jetzt die Vorbereitungen für die neue Show. Schon am 22.Novenber 2017 geht es nämlich wieder los. Die erfolgreiche Dinnershow wird dann bereits das dritte Mal in der Linzer Tabakfabrik stattfinden.