Schuldenfrei in nur 5 Jahren

Wenn die Schulden steigen und steigen und auch die Bank keine Hoffnung mehr hat - dann ist meist der Privatkonkurs der letzte Ausweg. Ab November wird es einfacher, seine Schulden loszuwerden. Für Privatpleiten gelten dann neue Regeln.

Bisher musste man 10 Prozent seiner Schulden nach sieben Jahren zurückgezahlt haben, sonst wurden einem die Schulden nicht erlassen. Das fällt jetzt weg. Schuldenfrei kann man jetzt in nur fünf Jahren werden und wie viel Geld dann abbezahlt wurde, ist nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist, dass man sich in dieser Zeit bemüht hat, mit einem angemessenen Job den Gläubigern Geld zum Pfänden anzubieten. Arbeitslosen und Studenten wird es also nicht mehr so leicht gemacht. Sie müssen nachweisen können, dass sie versucht haben, eine Arbeit zu finden, die ausreichend Geld einbringt. Einfacher wird es dafür für all jene, die sehr hohe Schulden haben. Da sie keine feste Quote mehr erreichen müssen, wird die Restschuldbefreiung wahrscheinlicher.

Nicht zuletzt deshalb dürften mehr Schuldner ab November den Schritt in den Privatkonkurs wagen. Der Kreditschutzverband 1870 schätzt, dass etwa jeder fünfte abwartet. Bisher sind die Privatkonkurse in Oberösterreicher heuer um 28 Prozent zurückgegangen. Wer das Verfahren in Kauf nimmt, ist im Durchschnitt mit rund 120.000 Euro verschuldet.