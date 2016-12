Schuldspruch wegen Wiederbetätigung

Er soll mit einem Nazi-T-Shirt vor dem Hitlerhaus in Braunau patroulliert haben. Unter anderem deswegen ist ein Innviertler am Abend in Linz verurteilt worden.

15 Monate Haft wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz hat der Innviertler ausgefasst. Vor Gericht hat er versucht, sich herauszuwinden: "Er habe nicht gewusst, dass er Verbotenes tue. Die Aufkleber mit Nazi-Sprüchen seien nicht für ihn gewesen, sondern für Freunde." Der 27-Jährige sagt allerdings: "Der Spruch auf dem T-Shirt sei schon ein politisches Statement gewesen, auch wenn er wesentlich "ruhiger" geworden sei, seit er Vater geworden ist".

Die Geschwornenen haben ihn dennoch schuldig gesprochen. Der Innviertler hat sich Bedenkzeit erbeten, das Urteil ist nicht rechtskräftig.