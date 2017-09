Schwarzenegger-Neffe steigt bei Kreisel Electric ein

"Er ist zurück". Terminator Arnold Schwarzenegger wird heute im Mühlviertel erwartet. Zur Eröffnung der neuen Zentrale der Elektromobilitätspioniere Kreisel Electric in Rainbach. Die neueste Sensationsnachricht ist jetzt: Der Neffe von Schwarzenegger steigt bei Kreisel ein.

Patrick Knapp-Schwarzenegger übernimmt mit einer Investoren Gruppe 15 Prozent von Kreisel Electric. Knapp-Schwarzenegger selbst bekommt einen Sitz im Aufsichtsrat. Er will das Unternehmen "zu einem globalen Marktführer der Elektro-Mobilität machen", sagt er.

Kreisel produziert Batteriespeicher und wird inzwischen als ernstzunehmender Mitbewerber von Tesla gehandelt. Der Kurs bei Kreisel steht auf Expansion: Heute wird die neue Firmenzentrale in Rainbach eröffnet. In China gibts schon ein Büro und gemeinsam mit den Schwarzeneggers plant Kreisel Electric den Sprung in die USA.