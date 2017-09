Schwarzeneggers steigen bei Kreisel ein

Der Terminator hat das Mühlviertel erobert. Arnold Schwarzeneggers Auftritt bei der Firma Kreisel im Mühlviertel war spektakulär. Arnie war mit seinem Neffen Patrick Knapp-Schwarzenegger angereist. Er steigt bei Kreisel Electric als strategischer Partner ein. Denn jetzt soll die Welt erobert werden, wie er sagt:

Kreisel wird jedenfalls bis Ende 2018 die Zahl der Mitarbeiter in der neuen Zentrale und dem Entwicklungszentrum in Rainbach von aktuell rund 70 auf 200 ausbauen. 14 Millionen Euro wurden in Rainbach investiert.