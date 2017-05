Blutiger Streit in der Asylunterkunft in Kremsmünster. Ein Türke und ein Iraker sind aufeinander losgegangen. Einer war mit einer Eisenstange bewaffnet. Der Iraker hat sie um den Kopf bekommen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Bei dem Streit ist es um Geld gegangen, das der Eine dem Anderen geliehen hatte, so die Polizei.