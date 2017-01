Sechs-Stunden-Tag ist keine Utopie

Nur sechs, statt acht Stunden am Tag arbeiten, und das bei vollem Lohn. Das würden wohl viele auf der Stelle unterschreiben. Der Bürgermeister von Göteborg sagt: das ist kein utopischer Traum. Die Stadt hat das in einem Altenheim getestet. Natürlich, das Modell kostet. In dem schwedischen Altenheim mussten 15 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. Dafür aber waren die Mitarbeiter weniger oft krank, die Qualität der Pflege wurde besser und es hat weniger Jobwechsler gegeben. Das allein hat die Hälfte der Ausgaben wieder ausgeglichen. Dazu kommen Langfristeffekte - wie zusätzliche Jobs und die Entlastung des Sozialsystems, weil die Menschen gesünder sind und länger arbeiten können, bis zur Pension. Spannende Zahlen über die heute in Linz auch mit der Industriellenvereinigung diskutiert wird.