Sexbetrug über Facebook

Vorsicht vor dubiosen Facebook-Freundschaftsanfragen. Bei Unbekannten könnte sich dahinter ein Betrüger verstecken. Ein 17-jähriger Innviertler ist so in eine Nacktfoto-Falle getappt.

Der Bursch aus dem Bezirk Braunau ist auf die Anfrage einer gewissen "Melissa" hereingefallen. Sie hat ihn über den Facebook Messenger kontaktiert und in einem kurzen Videochat rasch die Hüllen fallen lassen. Den 17-Jährigen hat sie dazu gebracht, sich ebenfalls vor der Kamera auszuziehen. Das ganze hat sie mitgeschnitten und ihn dann mit dem Video erpresst. Wenn er nicht 1.000 Euro auf ein afrikanisches Konto überweist, werde sie das Video seinen Facebookfreunden schicken. Der Bursch ist sofort zur Polizei gegangen.

Der Innviertler ist nicht das erste Opfer dieser Masche. Allein letztes Jahr hat es in Oberösterreich etwa 15 Fälle gegeben, sagt uns das Landeskriminalamt. Die Betrüger suchen sich gezielt junge Männer aus und chatten sie an. Erotische Frauen flirten dann im Videochat so lange, befriedigen sich dabei auch selbst, bis die Männer sich überreden lassen mitzumachen, sagt der Leiter der Betrugsgruppe Gerald Sakoparnig im Life Radio Interview.

Unter den 15 Anzeigen waren auch junge Männer, die das Erpressungsgeld bezahlt haben. Sakoparnig sagt, er kenne aber keinen Fall, in dem die Drohung wahr gemacht wurde und das Video tatsächlich veröffentlich worden ist. Er rät daher auch, auf keinen Fall zu bezahlen und trotz Schamgefühls zur Polizei zu gehen. Da sich viele schämen dürften, vermuten Ermittler, dass die Dunkelziffer wohl weitaus größer ist, als die tatsächlich angezeigten Fälle. Wer bezahlt hat, hat schlechte Chancen sein Geld wiederzubekommen. Die Betrüger sitzen meist in Kamerun oder Nigeria und sind für die heimischen Behörden kaum zu fassen.