Skifahrer 30 Meter abgestürzt

Es ist eine Horrorvorstellung für alle Skifahrer und Snowboarder: Abseits der Piste über einen Abhang stürzen. Am Feuerkogel in Ebensee ist genau das einem jungen Skifahrer passiert. Er ist 30 Meter über einen Abhang in den Wald gestürzt.

Der 24-Jährige will auf der "Gruber-Piste" einem Kind ausweichen. Dabei kommt er zu Sturz, schlittert an den Pistenrand und stürzt in unwegsames Gelände. Vor den Augen seiner Eltern rutscht er zwischen Bäumen und Steinen hindurch noch 30 Meter weit. Am Bein und am Kopf verletzt bleibt er liegen, kann nicht mehr aufstehen.

Der Pistendienst alarmiert gleich die Bergrettung. Und die ist überzeugt: "Er hatte riesiges Glück". Auch weil er einen Helm getragen hat. Aus dem Helm waren Teile herausgebrochen, die Skibrille war völlig kaputt und der junge Deutsche war im Gesicht schwerer verletzt. Er ist direkt zwischen den Bäumen durchgerutscht. Wäre er direkt auf einen Stein oder Baum gestürzt, wäre es schlimmer ausgegangen, meint Bergretter Michael Hahn.

Weil es zu windig war, konnte kein Hubschrauber landen. Der Notarzt hat den 24-Jährigen deshalb mit der Gondel ins Tal und weiter ins Spital gebracht.