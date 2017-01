Skigebiete erfreut über Winterstart

Oberösterreichs Skigebiete jubeln. Denn sie können mittlerweile von einem guten Start in die Wintersaison sprechen.

In Hinterstoder und auf der Wurzeralm wurden an Spitzentagen sogar bis zu 10.000 Tagesskifahrer gezählt. Auch die Dachstein-West- und Hochficht-Skiliftbetreiber sind zufrieden. Am Dachstein selbst ist ja seit dem Wochenende auch die 11 Kilometer lange Talabfahrt, dank des vielen Neuschnees, befahrbar. Und am Kasberg schaut man auch wieder positiv in die Zukunft. Dort spricht man von einem Plus von 10 Prozent.