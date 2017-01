Spaziergängerin rettet Landwirt das Leben

Eine Spaziergängerin dürfte einem Landwird in Kremsmünster am Abend das Leben gerettet haben. Der Mann hatte eine Fichte gefällt. Der 40cm starke Baum ist aber in die falsche Richtung gefallen und hat den Mann unter sich begraben. Eine junge Frau hat den Verletzten beim Spazierengehen mit ihrem Hund zufällig entdeckt und sofort Hilfe geholt. Für die Einsatzkräfte war es allerdings schwierig zum Unfallort zu gelangen, weil der einen halben Kilometer von der befestigten Straße entfernt war. Die Feuerwehr hat den Baum dann mit Hebekissen angehoben und den Mann befreit. Der Landwird war ansprechbar aber unterkühlt. Er ist ins Spital gebracht worden.