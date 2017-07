SPÖ: Forsterleitner hört auf

Es kommt mehr als überraschend: Der Linzer Vizebürgermeister und Finanzreferent der SPÖ Christian Forsterleitner kehrt der Politik den Rücken. Das teilt die Partei vor kurzem in einer Aussendung mit. Nach vier Jahren in der Politik will Forsterleitner demnach zurück in die Privatwirtschaft und er begründet das mit persönlicher Lebensplanung.

Forsterleitner war immer wieder als großes politisches Talent gehandelt worden und war in der Vergangenheit auch für Spitzenpositionen in der Landespartei im Gespräch. In Linz folgt ihm jetzt Gemeinderätin Regina Fechter als neue Stadträtin nach.