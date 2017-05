Starkregen löst Muren aus und überflutet Keller

Es schüttet wie aus Kübeln, das sagen uns viele Feuerwehren im Land, die schon gestern Nachmittag und in der Nacht im Überflutungseinsatz gestanden sind. Und die Einsätze sind noch nicht vorbei.

Gewaltige Wolkenbrüche gestern Nachmittag: Innerhalb weniger Minuten gehen Bäche über, stehen Keller unter Wasser. Betroffen sind die Bezirke Schärding, Perg und Grieskirchen. Mehr als 20 Feuerwehren rücken da aus. Am Abend verlagert sich die Regenfront: Feuerwehrleute in Eferding, Wels-Land und Linz-Land stehen in der Nacht im Einsatz, müssen wieder überflutete Keller auspumpen und vermurte Straßen freiräumen. Sie können teils erst in den Morgenstunden einrücken, da fahren andere schon wieder aus: denn viele Hausbesitzer bemerken offenbar erst jetzt in der Früh, dass auch ihr Keller unter Wasser steht.

www.laumat.at