Stau-Baustellensommer: es geht los

Der Stau in den Sommer ist gestartet. Das Land hat die Sommerbaustellen eröffnet. Autofahrer stecken bereits darin fest. Es sind in diesem Sommer vor allem drei Baustellen-Hotspots: Nummer 1: die Steyregger Brücke. Da wird seit gestern der zweite Teil generalsaniert und die Nerven der Autofahrer werden bereits stark strapaziert: heute Früh braucht man da schon fast 1 Stunde länger. Nadelöhr Nummer 2: die Rohrbacher Bundesstraße. Da werden zwischen Puchenau und Linz Leitungen für den Westring verlegt - in jede Richtung gibts nur eine Fahrspur. Und Hotspot Nummer 3: die A9 bei der Tunnelkette Klaus. Da gibts einen Gegenverkehrsbereich, weil eine zweite Tunnelröhre gebaut wird. Blockabfertigungen jetzt in den Ferien werden da wohl zum Dauerzustand.