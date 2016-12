Oberösterreichs größter Energieversorger hat einen neuen Chef: Technikvorstand Werner Steinecker ist am Abend einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt worden. Steinecker übernimmt den Posten am 1.März 2017 von Generaldirektor Leo Windtner. Windtner war 22 Jahre Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, zuerst an der Spitze der OKA und dann der Energie AG Oberösterreich.