Strengere Strafen für Temposünder

2017 wird für Autofahrer einiges anders: Es drohen schneller Strafen, die teilweise auch härter ausfallen können. Das gilt besonders für Temposünder, die von einem Frontradar geblitzt werden oder die viel zu schnell im Lufthunderter unterwegs sind.

Wer kommendes Jahr von einem Frontradar geblitzt wird, muss auch bei anderen Vergehen mit einer Strafe rechnen - sofern diese am Foto festgehalten sind: Etwa telefonieren am Steuer, wenn Kinder nicht richtig gesichert sind oder der Fahrer nicht angegurtet ist. Die Novelle tritt nach Kundmachung in Kraft. Verkehrsexperten schätzen, dass es noch im Jänner so weit ist.

Im Lufthunderter auf der A1 droht ausländischen Temposündern zudem jetzt die Fahrzeugkralle. Auch das besagt eine Gesetzesnovelle. Wer deutlich zu schnell erwischt wird, könnte den Fahrzeugschlüssel abgeben müssen. Denn die Polizei darf jetzt auch in Zonen des Immissionschutzgesetz Luft, kurz IG-L, Raser am Weiterfahren hindern.