Studie: Jede 2.Frau wurde sexuell belästigt

Mit Hollywood-Stars hat die #MeToo Debatte über sexuelle Belästigung angefangen. Jetzt aktuell tauchen in Österreich Vorwürfe von ehemaligen Skirennfahrerinnen. Und das ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Allerdings vielen geht die #MeToo-Debatte über sexuelle Belästigung offenbar schon auf die Nerven. Sechs von zehn Österreicher halten die Diskussion für übertrieben, das hat eine aktuelle Umfrage des Linzer Marktforschungsinstitutes market ergeben. Erstaunlich, wenn man sich ansieht, wieviele Menschen betroffen sind.

Vier von zehn Frauen sagen in der Umfrage, dass sie schon einmal sexuell belästigt worden sind. Weitere 11 Prozent wollen nicht darüber reden. "Geht man bei diesem sensiblen Thema davon aus, dass diese Frauen ebenfalls betroffen, eventuell traumatisiert sind, dann betrifft sexuelle Belästigung in Österreich beinahe jede zweite Frau", sagen die Studienautoren von market in Linz. Auch jeder fünfte Mann in Österreich war schon einmal Opfer von sexueller Belästigung. Jede zweite Belästigung eines Mannes wurde ebenfalls von einem Mann begangen.

Viele diskutieren jetzt darüber, wo sexuelle Belästigung anfängt? Da sind sich die Österreicher recht einig: Ein Griff in den Schritt oder an die Brust geht garnicht. Und auch absichtlichlich, das Gesäß oder den Oberschenkel eines anderen zu berühren, ist sexuelle Belästigung - darüber sind sich Frauen und Männer in der market-Umfrage einig. Knifflig wird es, wenn es um eindeutige Blicke geht. Für jede dritte Frau beginnt sexuelle Belästigung bei "Gaffen ins Dekollete oder aufs Gesäß" - das sieht nur jeder zehnte Mann so.

Stichwort Täter: Für rund drei Viertel der Befragten neigen in erster Linie betrunkene Männer zu sexueller Belästigung, außerdem Männer in Führungspositionen und mit Migrationshintergrund.

Stichwort Opfer: Bei der aktuellen Umfrage des Linzer Marktforschungsinstitut market glauben praktisch alle Befragten, dass die betroffenen Frauen zumindest in Ausnahmefällen einen persönlichen Nutzen aus einer sexuellen Belästigung ziehen.