Sucht- und Gewaltprävention: Ausbildung geht in dritte Runde

Seit 2011 gibt es die Ausbildung in Sucht- und Gewaltprävention an der öffentlichen Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz. Sie ist in Zusammenarbeit der PH OÖ, dem Institut Suchtprävention, der Fachhochschule OÖ und der Johannes-Kepler-Universität entwickelt worden. PH-Rektor Herbert Gimpl bezeichnet die Ausbildung als ein "Unikat im deutschsprachigen Raum". Auch weil Top-Referenten aus der ganzen Welt unterrichten, etwa von der Harvard University. Der Lehrgang mache aus den Studierenden Experten in der Sozialarbeit.

Die Ausbildung dauert fünf Semester, wer einen Masterabschluss machen will, muss noch ein Semester dranhängen. Alle drei Jahre startet ein neuer Lehrgang, die aktuell dritte Gruppe startet im Herbst 2017. Rund 25 Studierende werden aufgenommen, Anmeldungen sind ab sofort an der PH Oberösterreich möglich.