Tägliche Turnstunde ausbaufähig

In Oberösterreich müssen tausende Kinder jetzt jeden Tag mit dem Turnsackerl in die Schule - die tägliche Turnstunde ist mit Schulbeginn angelaufen. Und es machen doch einige Schulen mit.

Die tägliche Turnstunde ist ja freiwillig, ein Pilotprojekt. Und deshalb ist das Land mit den Teilnehmerzahlen auch zufrieden. Es machen nämlich mehr als 150 Schulen mit. Das sind immerhin etwa 630 Schulklassen in Oberösterreich. Österreichweit liegen wir damit mit dem Burgenland mit großem Abstand an der Spitze. Die Politik wünscht sich trotzdem deutlich mehr Turnstunden im Land. Im ersten Jahr jetzt touren so genannte Bewegungscoaches durch die Schulen und unterstützen die Lehrer. Dann wird überprüft, wie viel die tägliche Bewegung den Schülern bringt.