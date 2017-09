Tag der Raumfahrt: Liegt unsere Zukunft im All?

Wenn wir nicht sofort ins Weltall aufbrechen, dann ist es zu spät. Maximal 100 Jahre bleiben uns noch auf der Erde. Dann können wir den immer weiter steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln und Rohstoffen nicht mehr decken. Das sagt der weltbekannte amerikanische Physiker und Weltraumforscher Stephen Hawking. Für ihn gibt es nur eine Lösung - wir müssen die Erde verlassen und das schnell.

Bei Life-Radio ist zum Tag der Raumfahrt Joachim Achleitner zu Gast: Der 60-jährige Oberösterreicher ist Physiker und anerkannter Weltraum-Experte mit besten Kontakten zur US-Raumfahrtbehörde NASA. Mit seinem Projekt Triton will er der Raumfahrt einen neuen Schub verpassen und in die interplanetare Raumfahrt einsteigen. In diesen Tagen erscheinen unter dem Titel "Aufbruch zu den Sternen" zwei Bücher von Achleitner zu dem Thema.