Tanzlehrerinnen-Mord: Unschuldiger in Haft?

Drei Jahre ist es her, dass eine Tanzlehrerin in Gmunden in ihrem Garten erschlagen worden ist. Der Mann, der sie getötet hat, versucht jetzt aus dem Gefängnis zu kommen. Wegen es eines angeblichen Justizskandals.

Skandalträchtiges will der neue Anwalt des 41-Jährigen heute ans Licht bringen. Er gibt in Linz eine Pressekonferenz, wo er auch ein Personenkomittee präsentiert. Zwei ehemalige Lehrer kämpfen jetzt für die Freiheit des Gmundners, weil sie überzeugt sind, dass er unschuldig in Haft ist. Der Tennispartner des Opfers hat ja am Ende 20 Jahre Haft bekommen, für Vergewaltigung und versuchten Mord. Der neue Anwalt wittert dahinter ein Versagen von Ermittlern und Justiz und will heute Details veröffentlichen.

Ob der Prozess neu aufgerollt wird, entscheidet ein Drei-Richter-Senat am Landesgericht Wels binnen der nächsten Wochen.