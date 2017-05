Mehr als 2.000 Menschen haben ihr Blut für Max gespendet. Max ist drei Jahre alt und schwerkrank. Er benötigt dringend einen Stammzellenspender. Am Kumplgut in Wels ist dazu eine große Spendenaktion gestartet. Die mehr als 2.000 Menschen sind unter anderem von Klagenfurt nach Wels angereist. Jetzt hoffen alle, dass unter ihnen ein geeigneter Spender dabei war. In gut zwei Wochen wird das feststehen.

www.laumat.at