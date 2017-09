Thiem optimistisch für Wels

Tennis-Ass Dominic Thiem ist seit heute Vormittag in Oberösterreich. Am Wochenende wird die Nummer 7 der Welt in Wels aufschlagen. Dort steigt ja das Davusicup Duell von Österreichs Herren gegen Rumänien. Nach seinem Auftritt bei den US-Open ist Thiem bereit für die kommenden Partien, wie er uns im Life Radio Interview erzählt:

Thiem sagt, er habe daheim auf Sand gut trainiert und werde bis Donnerstag auch hier in Oberösterreich noch trainieren.

Los gehts ja am Freitag ab 11 Uhr mit den ersten beiden Einzeln. Etwa 10.000 Tennisfans werden auf der Anlage des UTC Wels an diesem Wochenende erwartet.