Zwei Linzer hat die Bergrettung Windischgarsten vom Schwarzkogel in der Gemeinde Rosenau am Hengstpass retten müssen. Die Beiden hatten sich bei der Abfahrt im Schneetreiben verirrt. Sie konnten aber ihre GPS-Daten der Bergrettung übermitteln. So wurden sie rasch gefunden und sicher ins Tal gebracht.

Übrigens für Oberösterreichs Berge gilt die Lawinenwarnstufe drei - das heißt sie ist wegen dem vielen Neuschnee erheblich.