Traktor mit Fahrer in Gleinkersee eingebrochen

Ein tragischer, tödlicher Forstunfall erschüttert heute Oberösterreich. In Spital am Pyhrn ist ein Mann mit seinem Traktor in den zugefrorenen Gleinkersee gestürzt. Er ist unter dem Eis ertrunken.

Der 74-Jährige Lenker aus Windischgarsten wurde offensichtlich aus dem Traktor geschleudert und unter der Eisdecke eingeschlossen. Seine beiden Kameraden, die mit ihm gearbeitet hatten - ein 52-Jähriger und ein 51-jähriger - haben noch versucht, den Mann zu retten, leider ohne Erfolg. Taucher haben den Verunglückten zwar rasch unter dem Eis gefunden. Der Mann war aber bereits tot.

Weitere Fotos: www.fotokerschi.at