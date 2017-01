Trauner fixiert Abschied

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich steht vor einem spannenden Jahr und zwar in personeller Hinsicht. Denn es wird einen Wechsel an der Spitze geben mit - seit heute - konkretem Datum.

Es ist ja schon seit längerem fix. Wirtschaftsbund-Chefin Doris Hummer wird Rudolf Trauner an der Spitze der Wirtschaftskammer nachfolgen. Wann das sein wird, war bisher noch nicht klar. Heute hat sich das geändert. Rudolf Trauner hat erstmals ein konkretes Datum genannt: am 21. November wird er das Zepter an Doris Hummer übergeben. Bis dahin wird die Übergabe vorbereitet.

Der erste Schritt dazu ist heute bereits passiert: Doris Hummer ist in einer Präsidiumssitzung einstimmig zur WK-Vizepräsidentin gewählt worden. Sie wird bis Herbst dann auch ihr Mandat als Landtagsabgeordnete zurücklegen. Rudolf Trauner will nach der Übergabe in der Wirtschaftskammer auch das eigene Unternehmen an den Sohn übergeben.