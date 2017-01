Seine Kinder entführen und sich nach Tunesien absetzen. Das war der Plan eines 51-jährigen Tunesiers in Leonding. Er hat die Kinder aus dem Kindergarten geholt und ist zum Flughafen. In München wurden die Behörden misstrauisch. Sie haben den Mann überprüft. Dabei ist die Entführung aufgeflogen. Der Tunesier ist in Haft.