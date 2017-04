U-Haft nach Schuss auf Bruder

Ein Bauer schießt auf seinen eigenen Bruder. Nach diesem blutigen Bruderstreit in Rainbach im Innkreis ist heute über den angeblichen Schützen die Untersuchungshaft verhängt worden. Das bestätigt jetzt am Nachmittag die Staatsanwaltschaft Ried. Gegen den 57 Jahre alten Bauern wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er soll auf seinen jüngeren Bruder geschossen haben. Der hat mit einem Hüftdurchschuss überlebt. Angeblich sind die Brüder bei der Stallarbeit in Streit geraten sein, weil der spätere Schütze eine Kuh geschlagen haben soll.