U-Haft über Hofkirchner verhängt

Jener Mann, der Montag Abend in Hofkirchen an der Trattnach seine Frau mit dem Umbringen bedroht hat und den die Spezialeinheit Cobra festgenommen hat, wird Silvester im Gefängnis verbringen. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt. Damit wird er die nächsten zwei Wochen hinter Gitter verbringen. Das Gericht will damit wohl verhindern, dass der Mann seine Drohung gegen seine Frau wahr macht. Der Mann wird auch wegen schwerer Nötigung angeklagt. Zudem geht es um den Verstoß gegen das Waffengesetz. Denn der 59-jährige hatte eine Schreckschusspistole bei sich, obwohl gegen ihn ein Waffenverbot besteht.