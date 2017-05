Unfall beim Maibaumaufstellen

Hunderte Maibäume, die gestern im ganzen Land wieder aufgestellt wurden. In Oberneukirchen hat es einen schweren Unfall gegeben mit einem schwer verletzten Feuerwehrmann.

Um die Mittagszeit will die Feuerwehr den 26 Meter hohen Baum am Marktplatz aufstellen - ganz traditionell, nicht mit einem Kran, sondern händisch mit zwei so genannten Hebegabeln mit Holzstielen. Plötzlich aber schwankt der Baum, die Hebegabeln brechen ab und der Maibaum kippt. Ein 39-jähriger Feuerwehrmann wird zu Boden gedrückt. Er muss noch an Ort und Stelle vom Notarzt erstversorgt werden und wird dann schwer verletzt in ein Linzer Spital eingeliefert. Der Maibaum wird nach diesem Zwischenfall schließlich von einem Kran aufgestellt.